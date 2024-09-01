Женщину травмировало веткой у станции метро «Гражданский проспект»

Как стало известно «Фонтанке», упавшая ветка травмировала 39-летнюю прохожую на проспекте Просвещения у дома №87 около трёх часов дня 31 августа. Менее чем за час до этого рухнувшее в Приморском парке Победы придавило мужчину, которого не удалось спасти.

В ненастную субботу от летающих конструкций досталось ещё как минимум двоим. Звонившая в экстренные службы с пересечения улиц Марата и Социалистической рассказала, что на неё упала доска — откуда, понять не удалось, от удара закружилась голова. У Апраксина двора ветер повалил рекламный щит на ногу мужчине. Помощь врачей ему не потребовалась, но в экстренные службы прохожий всё же позвонил — с просьбой закрепить щиты, чтобы они не травмировали кого-нибудь ещё. О том, что натворила непогода в Петербурге, рассказывали здесь.