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Происшествия Женщину травмировало веткой у станции метро «Гражданский проспект»

Женщину травмировало веткой у станции метро «Гражданский проспект»

1 669
5 комментариев

Внимание медиков потребовалось 39-летней жительнице Ленобласти после субботней прогулки в Калининском районе Петербурга. Особо сильные порывы ветра застали её неподалёку от метро.

Как стало известно «Фонтанке», упавшая ветка травмировала 39-летнюю прохожую на проспекте Просвещения у дома №87 около трёх часов дня 31 августа. Менее чем за час до этого рухнувшее в Приморском парке Победы придавило мужчину, которого не удалось спасти.

Женщина увезли в больницу с ушибленной раной головы. Её состояние оценивается как удовлетворительное.

В ненастную субботу от летающих конструкций досталось ещё как минимум двоим. Звонившая в экстренные службы с пересечения улиц Марата и Социалистической рассказала, что на неё упала доска — откуда, понять не удалось, от удара закружилась голова. У Апраксина двора ветер повалил рекламный щит на ногу мужчине. Помощь врачей ему не потребовалась, но в экстренные службы прохожий всё же позвонил — с просьбой закрепить щиты, чтобы они не травмировали кого-нибудь ещё. О том, что натворила непогода в Петербурге, рассказывали здесь.

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Комментарии
5
Сила в Правде!!
1 сентября 2024, 00:30
шатко стало всё в государстве этом.
Хантер.
1 сентября 2024, 01:16
Все прогнило в этой стране
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