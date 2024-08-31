    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 28

    3 м/с, южн

    763мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.19eur100.76

    Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на набережной Фонтанки. Он был на крыше без страховки

    1249
    3 комментария

    Нарушение правил безопасности при ведении работ увидело следствие за гибелью иностранного специалиста в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 августа.

    Уголовное дело по второй части статьи 216 УК Следственный комитет возбудил накануне. По предварительной информации, на набережной Фонтанки, 126, погиб рабочий, который без страховки занимался ремонтом кровли и по неосторожности сорвался.

    Погибший — гражданин Таджикистана, в этом месяце ему исполнилось 25 лет. В Петербурге он с рабочим патентом, но с недавно истёкшей регистрацией. Он работал в фирме, которая оказывает услуги в сфере капремонта инженерных сетей жилых и административных зданий.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СКГибель рабочего
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close