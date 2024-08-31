Уголовное дело возбуждено после гибели рабочего на набережной Фонтанки. Он был на крыше без страховки

Нарушение правил безопасности при ведении работ увидело следствие за гибелью иностранного специалиста в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 31 августа.



Уголовное дело по второй части статьи 216 УК Следственный комитет возбудил накануне. По предварительной информации, на набережной Фонтанки, 126, погиб рабочий, который без страховки занимался ремонтом кровли и по неосторожности сорвался.

Погибший — гражданин Таджикистана, в этом месяце ему исполнилось 25 лет. В Петербурге он с рабочим патентом, но с недавно истёкшей регистрацией. Он работал в фирме, которая оказывает услуги в сфере капремонта инженерных сетей жилых и административных зданий.