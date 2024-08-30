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    В Москве арестованы топ-менеджеры, работавшие по гособоронзаказам. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями

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    Пресненский районный суд города Москвы арестовал топ-менеджеров Игоря Миронова и Олега Иванова, сообщает 30 августа пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Бизнесменов отправили в СИЗО на 1 месяц и 29 суток – там они пробудут до 28 октября 2024 года. Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

    Суды общей юрисдикции города Москвы.

    Суды общей юрисдикции города Москвы.

    По данным источника РИА Новости, Игорь Миронов и Олег Иванов были генеральными директорами ООО «Спецтехника». На одном из сайтов для поиска вакансий в профиле компании указано, что она исполняет государственные контракты от Минобороны РФ. Среди основных видов работ – капитальный ремонт военной техники и ее утилизация.

    Ранее «Фонтанка» писала, что суд отправил в СИЗО бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова. Его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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