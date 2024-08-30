Пара из Петербурга смогла вернуть почти 30 тысяч за неиспользованные дни по абонементам в фитнес-клубе

Суд обязал фитнес-клуб Fitness House выплатить супружеской паре деньги за дни, не использованные ими по своим абонементам, сообщает 30 августа Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Супруги заключили с руководителем Галиной Круткявичене двухлетние договоры на посещение фитнес-клуба. С учетом скидки стоимость каждого абонемента составила 26 400 рублей. Однако в один момент они решили расторгнуть договор. Дело в том, что из-за рождения ребенка пара больше не могла посещать фитнес-клуб.

Они направили претензию Круткявичене о расторжении договоров и возврате денег за неиспользованные дни по абонементам. В итоге супругам вернули лишь 4 990 рублей, что их не устроило. По телефону клиентам объяснили, что при досрочном расторжении договора сумма возврата меньше: таким образом фитнес-клуб возмещает убытки. При этом супругам не объяснили, как именно они рассчитываются.