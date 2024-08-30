    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 27

    3 м/с, южн

    768мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.45eur101.77

    Пара из Петербурга смогла вернуть почти 30 тысяч за неиспользованные дни по абонементам в фитнес-клубе

    2285
    6 комментариев

    Суд обязал фитнес-клуб Fitness House выплатить супружеской паре деньги за дни, не использованные ими по своим абонементам, сообщает 30 августа Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

    Супруги заключили с руководителем Галиной Круткявичене двухлетние договоры на посещение фитнес-клуба. С учетом скидки стоимость каждого абонемента составила 26 400 рублей. Однако в один момент они решили расторгнуть договор. Дело в том, что из-за рождения ребенка пара больше не могла посещать фитнес-клуб.

    Они направили претензию Круткявичене о расторжении договоров и возврате денег за неиспользованные дни по абонементам. В итоге супругам вернули лишь 4 990 рублей, что их не устроило. По телефону клиентам объяснили, что при досрочном расторжении договора сумма возврата меньше: таким образом фитнес-клуб возмещает убытки. При этом супругам не объяснили, как именно они рассчитываются.

    В Роспотребнадзоре Петербурга напомнили, что по закону потребитель вправе отказаться от договора в любое время, если исполнитель получил деньги за понесенные им расходы в ходе своей работы.

    В судебном участке № 145 рассмотрели дело и решили взыскать с Галины Круткявичене 29 165 рублей в пользу супружеской пары. В эту сумму входит компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей на каждого из супругов.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, как петербуржец отсудил почти 200 тысяч рублей у модельного агентства за незавершенное обучение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close