Пара из Петербурга смогла вернуть почти 30 тысяч за неиспользованные дни по абонементам в фитнес-клубе

Суд обязал фитнес-клуб Fitness House выплатить супружеской паре деньги за дни, не использованные ими по своим абонементам, сообщает 30 августа Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Супруги заключили с руководителем Галиной Круткявичене двухлетние договоры на посещение фитнес-клуба. С учетом скидки стоимость каждого абонемента составила 26 400 рублей. Однако в один момент они решили расторгнуть договор. Дело в том, что из-за рождения ребенка пара больше не могла посещать фитнес-клуб.
Они направили претензию Круткявичене о расторжении договоров и возврате денег за неиспользованные дни по абонементам. В итоге супругам вернули лишь 4 990 рублей, что их не устроило. По телефону клиентам объяснили, что при досрочном расторжении договора сумма возврата меньше: таким образом фитнес-клуб возмещает убытки. При этом супругам не объяснили, как именно они рассчитываются.
В Роспотребнадзоре Петербурга напомнили, что по закону потребитель вправе отказаться от договора в любое время, если исполнитель получил деньги за понесенные им расходы в ходе своей работы.
В судебном участке № 145 рассмотрели дело и решили взыскать с Галины Круткявичене 29 165 рублей в пользу супружеской пары. В эту сумму входит компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей на каждого из супругов.
Ранее «Фонтанка» писала о том, как петербуржец отсудил почти 200 тысяч рублей у модельного агентства за незавершенное обучение.