Петербуржец хотел стать моделью, а потом передумал и отсудил почти 200 тысяч за незавершенное обучение

Недовольному обучением в модельном агентстве петербуржцу пришлось получать обратно деньги через суд. Там он получил даже больше, чем заплатил.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 апреля, в ноябре 2021 года Илья Коротаев заключил договор с ИП Пасько Лилия Петровна о прохождении обучения в модельном агентстве. Молодой человек заплатил за курс 140,5 тыс. рублей. Для этого ему пришлось взять кредит.



В программе обучения были такие дисциплины, как основы позирования, дефиле, актерское мастерство, пластика, работа во время кастинга, SMM-блогинг, фитнес, визаж и косметология, а также отработка навыков позирования на съемочной площадке.

