Петербуржец хотел стать моделью, а потом передумал и отсудил почти 200 тысяч за незавершенное обучение

Недовольному обучением в модельном агентстве петербуржцу пришлось получать обратно деньги через суд. Там он получил даже больше, чем заплатил.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 12 апреля, в ноябре 2021 года Илья Коротаев заключил договор с ИП Пасько Лилия Петровна о прохождении обучения в модельном агентстве. Молодой человек заплатил за курс 140,5 тыс. рублей. Для этого ему пришлось взять кредит.
В программе обучения были такие дисциплины, как основы позирования, дефиле, актерское мастерство, пластика, работа во время кастинга, SMM-блогинг, фитнес, визаж и косметология, а также отработка навыков позирования на съемочной площадке.
В конце января Коротаев решил досрочно прекратить обучение и пришел в офис, чтобы получить оставшиеся деньги. Но получил отказ со ссылкой на то, что услуги были оказаны. А в случае расторжения договора цены на услуги рассчитываются по более высокой цене.
Ответчик в судебное заседание не явилась, но прислала отзыв. В нем она уверяла, что за время обучения студент получил услуги на сумму 210 000 рублей. При этом он посетил всего 18 занятий, а потом перестал на них ходить.
Но суд указал ответчику, что потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время и может потребовать вернуть часть суммы, из которой вычитается стоимость оказанных услуг. В заседаниях выяснилось, что истец получил услуги на 60 тыс. рублей. Поэтому с предпринимателя Лилии Пасько были взысканы в пользу истца оставшиеся по договору 80 580 рублей, компенсация морального вреда — 2 тыс. рублей, штраф — 41 290 рублей, а также расходы истца на представление его интересов в суде.
Всего 170 820 рублей.