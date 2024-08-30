В отношении экс-футболиста «Локомотива» Алиева возбудили дело о призывах к терроризму

В Москве возбудили уголовное дело в отношении бывшего футболиста столичного «Локомотива» Александра Алиева. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности в Курской области.



Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает 30 августа пресс-служба ГСУ СК России по Москве. По данным следствия, Алиев опубликовал на одном из видеохостингов в открытом доступе ролик, в котором призвал к террористической деятельности на территории Курской области. В частности, в ролике он призывал «пацанов, которые находятся на передовой», убивать в том числе и мирное население.