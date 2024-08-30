В отношении экс-футболиста «Локомотива» Алиева возбудили дело о призывах к терроризму

В Москве возбудили уголовное дело в отношении бывшего футболиста столичного «Локомотива» Александра Алиева. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности в Курской области.
Дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает 30 августа пресс-служба ГСУ СК России по Москве. По данным следствия, Алиев опубликовал на одном из видеохостингов в открытом доступе ролик, в котором призвал к террористической деятельности на территории Курской области. В частности, в ролике он призывал «пацанов, которые находятся на передовой», убивать в том числе и мирное население.
«Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Москве», — говорится в сообщении ведомства.
Алиева объявили в розыск. Ранее общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести в отношении Алиева проверку и в случае выявления в его высказываниях признаков преступления внести в список террористов и экстремистов, пишет РИА Новости.
Александр Алиев родился в Хабаровске, но большую часть футбольной карьеры провел на Украине, где выступал в том числе за сборную. Футболист имеет российский и украинский паспорта. В России он выступал за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».