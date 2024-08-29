Дроны атаковали сёла в Белгородской области. Раненный в ноги комбайнер добрался до больницы сам

Сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ вечером 29 августа. Есть раненый среди мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Дрон атаковал комбайн вблизи села Илёк-Кошары в Ракитянском районе. В результате один человек получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавший мужчина смог самостоятельно обратиться в Краснояружскую районную больницу. Для дальнейшего лечения его на скорой доставят в городскую больницу Белгорода. Сельхозтехника получила повреждения.

В селе Теребрено Краснояружского района вблизи домов сдетонировал FPV-дрон. В двух частных домовладениях выбило окна и посекло заборы. Также повредило остекление в коммерческом объекте.

В селе Берёзовка Борисовского района из-за атаки дрона повредило остекление и разбило витрины в объекте торговли.

А село Тишанка в Волоконовском районе попало под обстрел. Были повреждены линии электропередачи, из-за чего два села и четыре хутора остались без света. Аварийные бригады начнут ремонт после согласования с Министерством обороны РФ, добавил Гладков.

Утром под обстрел попал также городе Шебекино. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.