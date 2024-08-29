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    Один человек погиб и двое ранены при обстреле Шебекино. Снаряд попал в административное здание и соцобъект

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    Город Шебекино утром 29 августа попал под обстрел ВСУ. Один человек от полученных ранений скончался до приезда скорой помощи. Пострадали, по предварительным данным, ещё двое мирных жителей: мужчина и женщина. У них осколочные ранения. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате прилёта снаряда повреждены административное здание и социальный объект. Также произошло возгорание легкового автомобиля», — пишет Гладков.

    Пожар тушат сотрудники МЧС, работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

    Ночью в Белгородской области также отражали атаку: по данным Минобороны, был уничтожен один беспилотник. Кроме того, БПЛА сбили в Брянской области и в Крыму. В Чёрном море дежурные огневые средства ликвидировали три безэкипажных катера противника.

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