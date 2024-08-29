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Происшествия Минобороны сообщает об отражении атак в трёх регионах

Минобороны сообщает об отражении атак в трёх регионах

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4 комментария

Ночью 29 августа, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью и один над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации одного БПЛА в 2:19, а в 3:15 — ещё двух.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомним, проинформировал, что военные «на значительном отдалении от берега» уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.

UPD: По данным Минобороны, в период с 1:55 до 2:20 дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.

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Комментарии
4
Панкихой
29 августа 2024, 09:00
Панфиловцы встали уже по берегам реки Сейм?
Mies
29 августа 2024, 09:25
Сегодня +16, сплошная облачность, ветер северо-западный 1-2м/сек. Минобороны сообщает об отражении атак в трёх регионах
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