Минобороны сообщает об отражении атак в трёх регионах

Ночью 29 августа, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью и один над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации одного БПЛА в 2:19, а в 3:15 — ещё двух.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомним, проинформировал, что военные «на значительном отдалении от берега» уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.

UPD: По данным Минобороны, в период с 1:55 до 2:20 дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.