Минобороны сообщает об отражении атак в трёх регионах

Ночью 29 августа, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью и один над Белгородской.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации одного БПЛА в 2:19, а в 3:15 — ещё двух.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, напомним, проинформировал, что военные «на значительном отдалении от берега» уничтожили четыре беспилотника и три безэкипажных катера.
UPD: По данным Минобороны, в период с 1:55 до 2:20 дежурные огневые средства уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крыма.
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