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    Три безэкипажных катера и четыре БПЛА уничтожены в море у Севастополя

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    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает подробности атаки, которую ночью 28 августа отразили силы ПВО и Черноморского флота.

    "По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа", - уточнил Развожаев.

    По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не повреждены.

    Напомним, в 3:24 Развожаев писал о двух сбитых над морем беспилотниках. Тогда же примерно на час закрывали проезд по Крымскому мосту.

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