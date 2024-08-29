Три безэкипажных катера и четыре БПЛА уничтожены в море у Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщает подробности атаки, которую ночью 28 августа отразили силы ПВО и Черноморского флота.
"По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили 4 беспилотника и 3 БЭКа", - уточнил Развожаев.
По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не повреждены.
Напомним, в 3:24 Развожаев писал о двух сбитых над морем беспилотниках. Тогда же примерно на час закрывали проезд по Крымскому мосту.