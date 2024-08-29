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    В Севастополе отражали атаку, работала ПВО

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    Ночью 29 августа военные в Севастополе отражали атаку противника, работала система ПВО. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев.

    "По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря. Все службы приведены в состояние боевой готовности", - оповестил он жителей в своем канале в 3:24.

    По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не повреждены.

    В 3:47 движение по мосту перекрывали. В 4:42 оно возобновилось. Утром Крымский мост работает в обычном режиме. По состоянию на 7:00, с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

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