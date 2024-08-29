Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию и не собирался с ним встречаться

Президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе прибытия в Париж основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает 29 августа ТАСС.



Макрон также опроверг информацию, что он якобы приглашал миллиардера на встречу. «Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», — сказал он. Ранее французская сатирическая газета Le Canard enchaîné написала, что Дуров во время задержания заявил о том, что его ждут на ужин с Макроном в Елисейском дворце, отмечает РИА Новости.