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    Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию и не собирался с ним встречаться

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    Президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе прибытия в Париж основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает 29 августа ТАСС.

    Макрон также опроверг информацию, что он якобы приглашал миллиардера на встречу. «Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», — сказал он. Ранее французская сатирическая газета Le Canard enchaîné написала, что Дуров во время задержания заявил о том, что его ждут на ужин с Макроном в Елисейском дворце, отмечает РИА Новости.

    Дуров несколько раз встречался в Макроном еще до получения французского паспорта. Как писала The Wall Street Journal, во время одной из таких встреч французский президент предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но Дуров отказался. Издание BFMTV сегодня писало, что после задержания 24 августа Дуров попросил проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ниля, которого СМИ назвали «человеком, близким к Макрону».

    Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Его обвиняют в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Накануне Дурова поместили под судебный надзор. После суда миллиардера отпустили под залог в 5 миллионов евро, изъяв все паспорта.

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    ФранцияЭммануэль МакронПавел Дуров
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