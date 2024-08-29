Макрон заявил, что не знал о приезде Дурова во Францию и не собирался с ним встречаться

Президент Франции Эммануэль Макрон не был в курсе прибытия в Париж основателя Telegram Павла Дурова. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде, передает
Макрон также опроверг информацию, что он якобы приглашал миллиардера на встречу. «Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», — сказал он. Ранее французская сатирическая газета Le Canard enchaîné написала, что Дуров во время задержания заявил о том, что его ждут на ужин с Макроном в Елисейском дворце, отмечает РИА Новости.
Дуров несколько раз встречался в Макроном еще до получения французского паспорта. Как писала The Wall Street Journal, во время одной из таких встреч французский президент предложил перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, но Дуров отказался. Издание BFMTV сегодня писало, что после задержания
Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа. Его обвиняют в совершении шести правонарушений, включая администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Накануне Дурова поместили под судебный надзор. После суда миллиардера отпустили под залог