«Человек, близкий к Макрону»: СМИ выяснили, с кем попытался связаться Павел Дуров сразу после задержания

Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания в Париже в субботу, 24 августа , попросил проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ниля. Об этом сообщает BFMTV.

Согласно установленной процедуре, всякий обвиняемый после заключения под стражу может уведомить о задержании доверенное лицо, и в качестве такого лица Дуров выбрал миллиардера, которого издание называет «человеком, близким к президенту Эммануэлю Макрону».

Ниль — владелец телекоммуникационного гиганта Iliad, материнской компании Free, провайдера интернет-услуг и, помимо прочего, совладелец газеты Le Monde (которая, в частности, недавно сообщила, что у МИД Франции появились претензии к «выдающемуся гражданству» Павла Дурова).

