«Человек, близкий к Макрону»: СМИ выяснили, с кем попытался связаться Павел Дуров сразу после задержания

Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания в Париже в субботу,
Согласно установленной процедуре, всякий обвиняемый после заключения под стражу может уведомить о задержании доверенное лицо, и в качестве такого лица Дуров выбрал миллиардера, которого издание называет «человеком, близким к президенту Эммануэлю Макрону».
Ниль — владелец телекоммуникационного гиганта Iliad, материнской компании Free, провайдера интернет-услуг и, помимо прочего, совладелец газеты Le Monde (которая, в частности, недавно сообщила, что у МИД Франции появились претензии к «выдающемуся гражданству» Павла Дурова).
«Это был первый звонок, который сделал глава Telegram, но удалось ли ему связаться с боссом Free по телефону, мы не знаем. На вопрос AFP окружение Ксавье Ниля пока никак не отреагировало», — сообщает BFMTV.
Между тем, по данным Reuters, Макрон и МИД Франции не были заранее предупреждены о планирующемся аресте Дурова.
Как стало известно ранее, Дуров до получения паспорта несколько раз встречался с Эммануэлем Макроном, что упоминалось в заявлении бизнесмена на получение гражданства.
The Wall Street Journal писала, что Дуров просил Макрона дать ему гражданство Франции во время встречи