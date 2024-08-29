    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, с-з

    769мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.44eur102.08

    «Человек, близкий к Макрону»: СМИ выяснили, с кем попытался связаться Павел Дуров сразу после задержания

    2078
    4 комментария

    Основатель Telegram Павел Дуров после своего задержания в Париже в субботу, 24 августа, попросил проинформировать о случившемся французского миллиардера Ксавье Ниля. Об этом сообщает BFMTV.

    Согласно установленной процедуре, всякий обвиняемый после заключения под стражу может уведомить о задержании доверенное лицо, и в качестве такого лица Дуров выбрал миллиардера, которого издание называет «человеком, близким к президенту Эммануэлю Макрону».

    Ниль — владелец телекоммуникационного гиганта Iliad, материнской компании Free, провайдера интернет-услуг и, помимо прочего, совладелец газеты Le Monde (которая, в частности, недавно сообщила, что у МИД Франции появились претензии к «выдающемуся гражданству» Павла Дурова).

    «Это был первый звонок, который сделал глава Telegram, но удалось ли ему связаться с боссом Free по телефону, мы не знаем. На вопрос AFP окружение Ксавье Ниля пока никак не отреагировало», — сообщает BFMTV.

    Между тем, по данным Reuters, Макрон и МИД Франции не были заранее предупреждены о планирующемся аресте Дурова.

    Как стало известно ранее, Дуров до получения паспорта несколько раз встречался с Эммануэлем Макроном, что упоминалось в заявлении бизнесмена на получение гражданства.

    The Wall Street Journal писала, что Дуров просил Макрона дать ему гражданство Франции во время встречи в 2018 году.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Павел ДуровКсавье НильЭммануэль МакронАрестЗадержаниеФранция
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close