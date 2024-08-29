    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    770мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd91.44eur102.08

    В России самиздат занял половину рынка электронных книг. Объем сегмента — 1,3 млрд рублей

    276
    обсудить

    В России за период с апреля по июнь самиздат по финансовому показателю впервые занял половину рынка электронных книг, достигнув 1,3 млрд рублей, сообщает 29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на ГК «Литрес». В компании прогнозируют, что по итогам 2024 года доля сегмента на всем цифровом книжном рынке, включая аудиокниги, составит 40%.

    Среди основных причин, которые объясняют рост самиздата, участники рынка называют повышенный интерес к аудиокнигам. Еще один фактор, который может сыграть роль в скором будущем — переход авторов с площадок, заблокированных в России.

    Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев рассказал изданию, что с апреля по июнь объем самиздата вырос на 20%. За этот период доля сегмента на цифровом книжном рынке увеличилась до 38%.

    Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что Государственная дума приняла законопроект, который ограничивает доступ к книгам определенных авторов — иноагентов, экстремистов и террористов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close