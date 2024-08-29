В России самиздат занял половину рынка электронных книг. Объем сегмента — 1,3 млрд рублей

В России за период с апреля по июнь самиздат по финансовому показателю впервые занял половину рынка электронных книг, достигнув 1,3 млрд рублей, сообщает 29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на ГК «Литрес». В компании прогнозируют, что по итогам 2024 года доля сегмента на всем цифровом книжном рынке, включая аудиокниги, составит 40%.
Среди основных причин, которые объясняют рост самиздата, участники рынка называют повышенный интерес к аудиокнигам. Еще один фактор, который может сыграть роль в скором будущем — переход авторов с площадок, заблокированных в России.
Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев рассказал изданию, что с апреля по июнь объем самиздата вырос на 20%. За этот период доля сегмента на цифровом книжном рынке увеличилась до 38%.
Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что Государственная дума приняла законопроект, который ограничивает доступ к книгам определенных авторов — иноагентов, экстремистов и террористов.