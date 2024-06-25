Госдума приняла закон об ограничении доступа к книгам иноагентов

Госдума в первом чтении приняла проект, ограничивающий доступ к книгам определенных авторов. Среди них: иностранные агенты, экстремисты и террористы. Об этом сообщается 25 июня на сайте нижней палаты парламента.
Принятый закон позволит Минкультуры определять правила размещения и выдачи в библиотеках материалов, авторами которых являются лица, включенные в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов. Кроме того, Минкульт утвердит процедуру формирования списка книг с ограниченным доступом и будет информировать о нем библиотеки.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от «Единой России» Елена Ямпольская и Александр Шолохов, а также депутат от партии «Справедливая Россия — за правду» Елена Драпеко. Они объясняют необходимость закона тем, что «в настоящее время книги свободно размещаются на стендах и полках библиотек и предоставляются во временное пользование — таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации».
В июне одна из авторов законопроекта Елена Драпеко предложила передать книги иноагентов в спецхран, чтобы ограничить их распространение, но при этом оставить доступ к ним для специалистов.