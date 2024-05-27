Правительство России поддержало законопроект о порядке оборота книг авторов-иноагентов

Правительство России поддержало внесенный 27 марта в Госдуму законопроект об ограничении доступа к книгам, написанным иностранными агентами, и особом порядке их оборота в библиотеках. Об этом стало известно 27 мая из материала РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалась копии проекта отзыва, из которой следует, что правительство РФ «поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний».

Министерству культуры предстоит теперь установить порядок формирования перечня документов, созданных иностранными агентами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне. Необходимость введения законодательной нормы, ограничивающей доступ к книгам иноагентов, авторы законопроекта — среди которых экс-глава комитета Госдумы по культуре, советник президента РФ Елена Ямпольская — объясняют тем, что «в настоящее время книги свободно размещаются на стендах и полках библиотек и предоставляются во временное пользование — таким образом, пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации».