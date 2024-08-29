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Общество «Весы зашкалило». В Калининградской области на берег выбросило тунца весом 300 кг — фото

«Весы зашкалило». В Калининградской области на берег выбросило тунца весом 300 кг — фото

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3 комментария

В Калининградской области на берег Балтийского моря выбросило тунца весом более 300 кг, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Алексея Герасименко.

Рыбу большого размера удалось обнаружить спасателям утром 29 августа в Зеленоградске.

«Предположительно, он весит больше 300 килограммов, потому что весы зашкалило, на 300 килограммов рассчитаны, он, видимо, больше весит», — отметил Алексей Герасименко.

Он предположил, что тунца могло выбросить на берег из-за сбоя в экосистеме. По словам Алексея Герасименко, анализ показал, что рыба свежая. Ее можно есть.

Снимками гиганта поделилась газета «Волна» из Зеленоградска.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, как рыболов из Петербурга поймал в Неве огромного судака.

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Комментарии
3
Zet
29 августа 2024, 18:21
какие 300 кг... рядом с ней на фото человек такого же размера... в нём тоже 300 кг?
VKuser15335355
29 августа 2024, 18:43
Больше похоже на 60- 70 кг.
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