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    «Настоящий кракен». Рыболов показал метрового судака, пойманного в Неве

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    13 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав
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    Рыболов из Петербурга Станислав Перхутко поделился с «Фонтанкой» фотографиями своего рекордного улова. Вечером 3 февраля мужчина поймал судака весом 10,9 кг и длиной около 100 см.

    «Настоящий кракен», — прокомментировал Станислав свою удачу.

    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав
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    В лунку диаметром 180 мм пришлось почти полностью засунуть руки, чтобы вытащить рыбу.

    «От вброса адреналина и отсутствия достаточного опыта повредил ему жабры, когда протаскивал через лёд. Очень жаль, что такого речного монстра не удалось спасти, надеюсь, все будущие рекорды получится отпустить в родную стихию», — рассказал Станислав.

    Также он отметил, что для конспирации фотографировал не в том месте, где поймал рекордного судака.

    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав
    Фото: читатель «Фонтанки» Станислав

    © Фонтанка.Ру

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