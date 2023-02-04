«Настоящий кракен». Рыболов показал метрового судака, пойманного в Неве

Рыболов из Петербурга Станислав Перхутко поделился с «Фонтанкой» фотографиями своего рекордного улова. Вечером 3 февраля мужчина поймал судака весом 10,9 кг и длиной около 100 см.
«Настоящий кракен», — прокомментировал Станислав свою удачу.
В лунку диаметром 180 мм пришлось почти полностью засунуть руки, чтобы вытащить рыбу.
«От вброса адреналина и отсутствия достаточного опыта повредил ему жабры, когда протаскивал через лёд. Очень жаль, что такого речного монстра не удалось спасти, надеюсь, все будущие рекорды получится отпустить в родную стихию», — рассказал Станислав.
Также он отметил, что для конспирации фотографировал не в том месте, где поймал рекордного судака.