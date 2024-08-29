Юрист-международник рассказала, сколько может продлиться процесс над Павлом Дуровым

Суд по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может продолжаться от полугода до нескольких лет. Об этом в четверг, 29 августа, в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» рассказала специалист по международному праву, управляющий партнер юрфирмы Levi Büro Валерия Леви.

«Последует ряд основных заседаний, на которых суд будет изучать и оценивать материалы дела, аргументы сторон, показания участвующих в деле лиц и свидетелей. Думаю, что этот процесс может продлиться от полугода до нескольких лет», — поделилась юрист.

Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Предпринимателя из Петербурга поместили под стражу, ему грозит суд. Его могут обвинить в ряде правонарушений, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых преступлений и киберпреступлений в Telegram. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В тот же день Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.



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