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Общество Юрист-международник рассказала, сколько может продлиться процесс над Павлом Дуровым

Юрист-международник рассказала, сколько может продлиться процесс над Павлом Дуровым

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4 комментария

Суд по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может продолжаться от полугода до нескольких лет. Об этом в четверг, 29 августа, в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» рассказала специалист по международному праву, управляющий партнер юрфирмы Levi Büro Валерия Леви.

После предъявления обвинений правоохранительными органами следствие передаст все материалы дела в отношении Дурова в суд, затем будет назначена дата предварительного судебного заседания.

«Последует ряд основных заседаний, на которых суд будет изучать и оценивать материалы дела, аргументы сторон, показания участвующих в деле лиц и свидетелей. Думаю, что этот процесс может продлиться от полугода до нескольких лет», — поделилась юрист.

Валерия Леви обсудила с «Фонтанкой» появившуюся конкретику в деле предпринимателя, создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. Подробнее — здесь.

Вечером в среду, 28 августа, стало известно, что суд в Париже поместил Павла Дурова под судебный надзор и запретил покидать территорию страны. Французский адвокат объяснил «Фонтанке» смысл такого пресечения.

Основателя Telegram и «ВКонтакте» задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Предпринимателя из Петербурга поместили под стражу, ему грозит суд. Его могут обвинить в ряде правонарушений, среди которых отказ от сотрудничества по вопросам финансовых преступлений и киберпреступлений в Telegram. Французская прокуратура 26 августа опубликовала официальное объяснение по делу. В тот же день Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим. В пресс-службе Telegram подчеркивали, что мессенджер соблюдает европейские законы, а его правила модерации контента соответствуют отраслевым стандартам.

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Комментарии
4
Zet
29 августа 2024, 17:38
Сулеймана Керимова тоже под подпиской во Франции полгода держали... потом дело просто закрыли без суда...
В д. Гадюкино - дожди.
29 августа 2024, 17:12
Говорят, он контракт подписал. Поэтому отпустили.
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