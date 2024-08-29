«Срок может суммироваться». Международный юрист Леви — о появившейся конкретике в деле Павла Дурова

Фото: MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС Поделиться Поделиться





Накануне суд в Париже поместил одного из создателей мессенджера Telegram Павла Дурова под судебный надзор. Правоохранительные органы официально предъявили обвинения и запретили ему покидать территорию Франции. Корреспондент «Фонтанки» обсудил появившуюся конкретику дела со специалистом по международному праву, управляющим партнером юридической фирмы Levi Büro Валерией Леви.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Вчера появилась конкретика в деле Павла Дурова. Что можно сказать об обвинениях и их тяжести?

— Идет расследование по 12 составам преступлений. Среди них — соучастие в распространении незаконных фотоматериалов в отношении несовершеннолетних, распространении наркотиков, соучастие в мошенничестве, киберпреступлениях, непредоставление информации по запросам органов государственной власти и прочее.



По поводу серьезности предъявленных обвинений — говорить об этом точно пока тяжело, потому что мы не видим материалы следствия, не понимаем в каком качестве и статусе Павел Дуров проходит по этим правонарушениям. Всю серьезность будет устанавливать суд.

Однако, судя по количеству вменяемых преступлений и обозначенным объектам посягательства, все довольно серьезно.

— В одном из обвинений говорится, что Павел Дуров совершал нечто «с целью». В телеграме пишут, что это плохой знак. Что думаете?

— Думаю, вы говорите о первом составе преступления: соучастие, администрирование онлайн-платформы в целях незаконных транзакций организованной группой. Это первое и, пожалуй, одно из наиболее серьезных правонарушений. За него предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч евро.



Если будет доказана вина по некоторым другим составам, то и этот состав тоже будет применен. Больше, чем по половине из них, предусмотрен максимальный срок лишения свободы до десяти лет.



— А может во Франции срок заключения суммироваться?

— Да. Срок может суммироваться. В СМИ мы недавно видели заявление одного из юристов о максимальном сроке для Павла Дурова в 20 лет. Уточню: законодательство Франции предусматривает как пожизненное лишение свободы, так и фиксированный срок лишения свободы. Максимальный фиксированный срок заключения может составлять до 30 лет по совокупности преступлений. Вместе с тем, такие сроки крайне редко назначаются судьей за преступления, отличные от посягательств на жизнь человека еще и при наличии отягчающих обстоятельств.



Суд будет руководствоваться наличием вины, умысла, ролью Павла Дурова в деле. По каждому обвинению суд будет устанавливать наличие всех элементов состава преступления. Уже после оценки состава по каждому преступлению по совокупности судья сможет вынести решение и назначить наказание.

— А какой может быть срок?

Все будет сильно зависеть от обстоятельств дела. По указанным в пресс-релизе Прокуратуры составам, минимальный срок лишения свободы составляет от 2-х лет. Такой срок предусмотрен за отказ предоставить информацию по запросу уполномоченных органов. Однако по совокупности он может стать больше.



— Это дело во Франции уникальное, либо можно вспомнить что-то похожее?

Дело уникальное и беспрецедентное. Ранее 12 составов правонарушений в таком комплекте никому не вменялись.

Нам также удалось узнать, что одновременно по самой первой статье — соучастие в администратировании онлайн-платформ для обеспечения незаконных транзакций — и статье, предусматривающей, ответственность за распространение порнографических материалов в отношении несовершеннолетних, есть несколько схожих дел во Франции, инициированных следствием в 2023–2024 годах. По данным следствия, преступная деятельность по распространению незаконных материалов велась с использованием мессенджеров.



— Обвинения в отношении Павла Дурова кажутся сомнительными или, наоборот, адекватными и оправданными?

— Ответ дать на вопрос может только суд. Дело в том, что задача обвинения всегда по максимуму прописать возможные претензии, чтобы следствие и суд смогли установить наличие или отсутствие фактов преступлений. Говорить о том, насколько они обоснованы, не представляется возможным. Мы не видим материалов дела.



— Павлу Дурову запретили выезжать из страны, отпустили под залог. Это типично для французской правовой системы?

— Как задержание, так и выпуск правонарушителя под залог — это типичные меры пресечения, которые дают суду и следствию гарантию того, что человек не скроется от правосудия. Это типично как для французской системы права, так и для других юрисдикций.

— Дурову запретили покидать Францию, а может он, например, поехать в заморские французские территории?



— Здравый смысл мне подсказывает, что нет. Думаю, пересечение территории континентальной Франции станет нарушением условий пребывания в пределах следствия.

— Телефон можно Дурову использовать, ходить по ресторанам?

— Руководствуемся материалами, которые появились в СМИ, никаких запретов, кроме выезда за пределы территории Франции, мы не видим.

— Могут Дурова экстрадировать из Франции в другие страны?

— Павел Дуров является гражданином нескольких государств. Нас с коллегами очень интересовал вопрос возможной экстрадиции. Здесь можно сказать так: Франция рассматривает гражданство своего гражданина как основное. Никаких законных оснований для экстрадиции Дурова по запросу в Россию или в другую страну нет.

Он по закону не может быть субъектом экстрадиции или обмена без специальных к тому оснований.



— Что еще важного в этом деле?

В прессе коллеги много высказывались по поводу соотношения информационной безопасности граждан и безопасности государства. Это очень интересный кейс в контексте существующей правовой коллизии. За тем, как он решится, следит весь мир. Вечный дискуссионный вопрос — превалируют ли интересы частного лица над публичным интересом? Будет интересно, какое решение вынесет суд по этому делу.

— Как будет дальше развиваться судебный процесс?



Полагаю, что следствие передаст все материалы дела Павла Дурова в суд. Затем назначат дату предварительного судебного заседания. Далее последует ряд основных заседаний, на которых суд будет изучать и оценивать материалы дела, аргументы сторон, показания участвующих в деле лиц и свидетелей. Думаю, что этот процесс может продлиться от полугода до нескольких лет.



Разговаривал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»