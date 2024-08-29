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    Халк из Мариинской: пьяный дебошир вынес металлическую дверь в приемном отделении больницы

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    В пятом часу утра 29 августа сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который разнес имущество Мариинской больницы на Литейном проспекте, сообщает Вневедомственная охрана по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Хулиган явился в больницу пьяным. Он взял медицинскую тележку и выбил ей закрытую металлическую дверь в приемном отделении. Медперсонал вызвал росгвардейцев, воспользовавшись кнопкой тревожной сигнализации. В итоге дебошира доставили в 78-й отдел полиции. По данным «Фонтанки», его зовут Игорь. Он приехал из Саратовской области.

    Известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности как за мелкое хулиганство, так и за то, что появлялся в общественных местах в состоянии опьянения.

    Интернет хранит его резюме, в котором мужчина рассказывает, что больше 15 лет работает токарем. Он отмечает, что вредных привычек не имеет.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала, как женщина-халк разнесла несколько декоративных колонн в отеле на Университетской набережной.

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