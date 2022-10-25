Женщина-халк разнесла несколько декоративных колонн в отеле с именем великого зодчего

Не только коня остановит, но и колонны собьет. На Васильевском острове задержали женщину, устроившую погром в отеле.



Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, заявка из отеля на Университетской набережной поступила на пульт дежурного отдела УВО района накануне около трех ночи.



Наряд был на месте в считанные минуты и задержал 31-летнюю нетрезвую даму. В ходе конфликта с администрацией гостиницы она так разбушевалась, что разбила несколько декоративных гипсовых колонн.

