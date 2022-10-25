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    Женщина-халк разнесла несколько декоративных колонн в отеле с именем великого зодчего

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    3 комментария

    Не только коня остановит, но и колонны собьет. На Васильевском острове задержали женщину, устроившую погром в отеле.

    Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, заявка из отеля на Университетской набережной поступила на пульт дежурного отдела УВО района накануне около трех ночи.

    Наряд был на месте в считанные минуты и задержал 31-летнюю нетрезвую даму. В ходе конфликта с администрацией гостиницы она так разбушевалась, что разбила несколько декоративных гипсовых колонн.

    Дебоширку увезли в отдел полиции.

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    Комментарии 3

    26078160125 Окт 2022 в 14:03
    Такие туристы нам не нужны!
    +0−0
    Local25 Окт 2022 в 13:50
    Отель имени товарища Церетели с рестораном кавказской кухни?
    +0−0
    OttoVonNasmorck25 Окт 2022 в 12:53
    Капец отделу полиции...
    +0−0
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