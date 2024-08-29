Кино и День первокурсника перекроют улицы в центре и на Васильевском на границе лета и осени

С 30 августа по 1 сентября водителей ждут новые перекрытия в центре Петербурга, а также в Василеостровском районе. Они связаны с киносъемками и мероприятием к началу учебного года, сообщает 28 августа комитет по транспорту.

Для съемок художественного фильма «Метод» с 0:00 до 23:59 30 августа сузят проезжую часть на Дворцовой набережной вдоль сада Зимнего Дворца, в Азовском переулке и Черноморском переулке от Азовского до дома 1 по Адмиралтейскому проезду. А с 0:00 до 23:59 1 сентября сузят Биржевой проезд между домами 6, 5 и 3 и набережную Мойки от дома 11 до дома 15.

с 0:00 до 23:59 1 сентября — в Биржевом проезде между домами 6 и 5 и домом 3, а также на набережной Мойки от дома 11 до дома 15.

с 0:00 до 23:59 30 августа — в Азовском переулке и на участке Черноморского переулка от Азовского переулка до дома 1 по Адмиралтейскому проезду;

А 31 августа в связи с проведением мероприятия «День первокурсника Санкт‑Петербургского государственного университета 2024» с 7 часов утра до 8 часов вечера будет перекрыто движение по Менделеевской линии от площади Академика Сахарова до дома 5, литера Б по Университетской набережной, Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии и площади Академика Сахарова со стороны дома 2 по Менделеевской линии.