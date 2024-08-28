    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    771мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.48eur102.29

    Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили свою работу

    905
    2 комментария

    Аэропорты Казани и Нижнекамска, которые были закрыты утром 28 августа, возобновили свою работу, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. В 12:30 по московскому времени ограничения на прилет и вылет сняли.

    За утро десять самолетов, летевших в Казань и Нижнекамск, перенаправили на запасные аэродромы.

    «Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил представитель Росавиации.

    Напомним, в Татарстане такие меры вводятся регулярно. В конце июля аэропорты Казани и Нижнекамска также закрывали «для обеспечения безопасности». 31 мая, по данным Минобороны, средствами ПВО над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close