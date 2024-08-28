Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили свою работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска, которые были закрыты утром 28 августа, возобновили свою работу, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. В 12:30 по московскому времени ограничения на прилет и вылет сняли.



За утро десять самолетов, летевших в Казань и Нижнекамск, перенаправили на запасные аэродромы.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил представитель Росавиации.

Напомним, в Татарстане такие меры вводятся регулярно. В конце июля аэропорты Казани и Нижнекамска также закрывали «для обеспечения безопасности». 31 мая, по данным Минобороны, средствами ПВО над территорией Татарстана был сбит украинский беспилотник.