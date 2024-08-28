Подробности атаки под Кировом: два БПЛА сбиты, три упали на предприятие

Подробности атаки беспилотных летательных аппаратов на Кировскую область 28 августа сообщает губернатор региона Александр Соколов.

Атака началась в 10 часов. В результате «своевременно принятых мер» два аппарата были сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче. Начался пожар, его оперативно потушили. Работа предприятия не нарушалась, повреждений не зафиксировано.

«На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет», — отмечает Соколов.

Федеральное государственное казенное учреждение «Зенит» находится в ведении Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу.



Утром Соколов проинформировал, что БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче. Позже в ЕДДС пояснили, что по «потенциально опасному объекту» было нанесено пять ударов беспилотниками.