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Происшествия Подробности атаки под Кировом: два БПЛА сбиты, три упали на предприятие

Подробности атаки под Кировом: два БПЛА сбиты, три упали на предприятие

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9 комментариев

Подробности атаки беспилотных летательных аппаратов на Кировскую область 28 августа сообщает губернатор региона Александр Соколов.

Атака началась в 10 часов. В результате «своевременно принятых мер» два аппарата были сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче. Начался пожар, его оперативно потушили. Работа предприятия не нарушалась, повреждений не зафиксировано.

«На месте происшествия работают оперативные службы, возгорания горючего не произошло, пострадавших нет», — отмечает Соколов.

Федеральное государственное казенное учреждение «Зенит» находится в ведении Управления Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому федеральному округу.

Утром Соколов проинформировал, что БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче. Позже в ЕДДС пояснили, что по «потенциально опасному объекту» было нанесено пять ударов беспилотниками.

Ночью 28 августа в результате атаки беспилотников загорелся топливный склад в Ростовской области, а в Воронежской области из-за падения обломков дрона началось «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».

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Атака БПЛА Атака беспилотников Кировская область
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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
28 августа 2024, 13:47
"три упали" - сами упали? Вот, прям так - летели, летели, упали?
hyperborean
28 августа 2024, 14:49
5 БПЛА беспрепятственно летят на расстояние 1600 км от границы. Блестящая работа погранвойск и ПВО
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