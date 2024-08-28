Из-за падения обломков беспилотника под Воронежем начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов»

Минобороны отчитывается об отражении атак ночью 28 августа . Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА самолетного типа: восемь над Воронежской областью и четыре над Ростовской.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пишет, что рано утром система ПВО сбила ракету.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 5:31 сообщил об уничтожении беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет.

«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», — пишет Гусев.

Тем не менее оперативные службы временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов. На автобусах их отвезли в ПВР в райцентре. Пожар был ликвидирован «местными силами».