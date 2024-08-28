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    Из-за падения обломков беспилотника под Воронежем начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов»

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    Минобороны отчитывается об отражении атак ночью 28 августа. Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА самолетного типа: восемь над Воронежской областью и четыре над Ростовской.

    Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пишет, что рано утром система ПВО сбила ракету.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 5:31 сообщил об уничтожении беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет.

    «Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», — пишет Гусев.

    Тем не менее оперативные службы временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов. На автобусах их отвезли в ПВР в райцентре. Пожар был ликвидирован «местными силами».

    «Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома», — отметил Гусев.

    Также он предупредил, что опасность атаки в Воронежской области сохраняется.

    В Ростовской области, по предварительным данным властей, никто не пострадал. При этом очевидцы рассказывают, что на нефтебазе под Каменском-Шахтинским начался мощный пожар — смотрите фото и видео на «Фонтанке».

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