Из-за падения обломков беспилотника под Воронежем начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов»

Минобороны отчитывается об отражении атак ночью
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов пишет, что рано утром система ПВО сбила ракету.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 5:31 сообщил об уничтожении беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет.
«Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было», — пишет Гусев.
Тем не менее оперативные службы временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов. На автобусах их отвезли в ПВР в райцентре. Пожар был ликвидирован «местными силами».
«Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома», — отметил Гусев.
Также он предупредил, что опасность атаки в Воронежской области сохраняется.
В Ростовской области, по предварительным данным властей, никто не пострадал. При этом очевидцы рассказывают, что на нефтебазе под Каменском-Шахтинским начался мощный пожар — смотрите фото и видео на «Фонтанке».