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    Нефтебаза горит под Ростовом. Там сбили четыре БПЛА

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    Фото: 161.RU
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    В Ростовской области с ночи 28 августа горит нефтебаза, пишет 161.RU.

    Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, около 3 часов ночи 28 августа регион подвергся атаке беспилотников, сбито четыре БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.

    161.RU

    Портал 161.RU публикует видео читателя, снятое, по его словам, этой ночью на подъезде к Каменску-Шахтинскому. «Нефтебаза горит, цистерны видно», — пояснил читатель. По его словам, в 2:42 было слышно взрыв. Нефтебаза находится неподалёку от трассы М-4 «Дон», и пожар видят автомобилисты, проезжающие мимо.

    Напомним, в ночь на 18 августа после атаки дронов загорелась нефтебаза в Пролетарске, её не могут потушить до сих пор. Число пострадавших в процессе тушения пожарных выросло до 49.

    Фото: 161.RU

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