Нефтебаза горит под Ростовом. Там сбили четыре БПЛА

В Ростовской области с ночи 28 августа горит нефтебаза, пишет 161.RU.
Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, около
Портал 161.RU публикует видео читателя, снятое, по его словам, этой ночью на подъезде к Каменску-Шахтинскому. «Нефтебаза горит, цистерны видно», — пояснил читатель. По его словам, в 2:42 было слышно взрыв. Нефтебаза находится неподалёку от трассы М-4 «Дон», и пожар видят автомобилисты, проезжающие мимо.
Напомним, в ночь на 18 августа после атаки дронов загорелась нефтебаза в Пролетарске, её не могут потушить до сих пор. Число пострадавших в процессе тушения пожарных выросло до 49.