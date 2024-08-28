Ростовский губернатор: пожар на топливном складе начался после атаки БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что пожар у Каменска-Шахтинского
Новости Ростова | 161.RU
«В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе», — сообщил Голубев.
Люди не пострадали. Угрозы распространения огня на жилые дома нет. Пожар тушат, по словам губернатора, «силы экстренного реагирования».
По данным Минобороны и местных властей, ночью над регионом были сбиты четыре дрона. Портал 161.RU опубликовал видео мощного пожара, снятое, по словам читателя, на подъезде к Каменску-Шахтинскому.