БПЛА в Кировской области атаковал емкость для нефтепродуктов

Беспилотник в Кировской области 28 августа атаковал емкость для хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Александр Соколов в 10:40.
«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», — отмечает Соколов.
Пожара не произошло. Жертв нет.
«Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», — подчеркивает губернатор.
Ночью в результате атаки беспилотников загорелся топливный склад в Ростовской области, «Фонтанка» показывала кадры с места ЧП. В Воронежской области падение обломков дрона, по данным местных властей, вызвало «возгорание вблизи взрывоопасных объектов» без детонации.
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