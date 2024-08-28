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Происшествия БПЛА в Кировской области атаковал емкость для нефтепродуктов

БПЛА в Кировской области атаковал емкость для нефтепродуктов

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8 комментариев

Беспилотник в Кировской области 28 августа атаковал емкость для хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор региона Александр Соколов в 10:40.

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», — отмечает Соколов.

Пожара не произошло. Жертв нет.

«Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», — подчеркивает губернатор.

Ночью в результате атаки беспилотников загорелся топливный склад в Ростовской области, «Фонтанка» показывала кадры с места ЧП. В Воронежской области падение обломков дрона, по данным местных властей, вызвало «возгорание вблизи взрывоопасных объектов» без детонации.

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Комментарии
8
282556445
28 августа 2024, 11:58
А надо было по традиции сбить нефтебазой.
282081482
28 августа 2024, 11:42
Кажется, это северо-восточное Заволжье?! ... С одной стороны это уже рутина, но при этом неприятие явления все сильней. Не надо было принимать весьма сомнительного решения.
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