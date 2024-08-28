ЕДДС: пять ударов БПЛА нанесено по объекту в Котельниче

По объекту в Котельниче (Кировская область) 28 августа совершено пять ударов беспилотниками самолетного типа. Люди не пострадали, но есть задымление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

«По потенциально опасному объекту произведено пять ударов беспилотниками самолетного типа», — сказала собеседница агентства из ЕДДС.

«Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идет проливка пеной», — добавила она.



Утром губернатор региона проинформировал, что беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Котельниче.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки беспилотников загорелся топливный склад в Ростовской области, а в Воронежской области из-за падения обломков дрона началось «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».