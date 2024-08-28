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    Во время обстрелов в Курской области пострадали 11 детей

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    В результате обстрелов Курской области пострадали 11 детей, сообщает 28 августа уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    Она рассказала, что накануне одного пострадавшего ребенка выписали из больницы. «В Москве продолжают лечение двое детей. К счастью, их состояние стабильное, идут на поправку», — отметила Львова-Белова.

    Сейчас аппарат омбудсмена помогает пяти семьям, где есть дети с инвалидностью и тяжелыми хроническими заболеваниями. Еще две семьи находятся в специализированных центрах Москвы и Подмосковья.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что школы восьми районов Курской области переведут на удаленку. Еще в шести местах будет организован очно-дистанционный формат обучения.

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