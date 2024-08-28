Во время обстрелов в Курской области пострадали 11 детей

В результате обстрелов Курской области пострадали
Она рассказала, что накануне одного пострадавшего ребенка выписали из больницы. «В Москве продолжают лечение двое детей. К счастью, их состояние стабильное, идут на поправку», — отметила Львова-Белова.
Сейчас аппарат омбудсмена помогает пяти семьям, где есть дети с инвалидностью и тяжелыми хроническими заболеваниями. Еще две семьи находятся в специализированных центрах Москвы и Подмосковья.
Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что школы восьми районов Курской области переведут на удаленку. Еще в шести местах будет организован очно-дистанционный формат обучения.