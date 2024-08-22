Школы восьми районов Курской области переведут на удаленку. Дистант возможен еще в шести

Школы девяти муниципальных образований Курской области переведут на дистанционное обучение. Мера также коснется столицы региона и Курчатова и тех школ, где развернуты пункты временного размещения (ПВР).



«Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове», — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 22 августа .



В шести местах власти организуют очно-дистанционный формат обучения. Речь идет о Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском и Октябрьском районах. Родители также могут попросить о переводе на дистант.

