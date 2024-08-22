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    Школы восьми районов Курской области переведут на удаленку. Дистант возможен еще в шести

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    Школы девяти муниципальных образований Курской области переведут на дистанционное обучение. Мера также коснется столицы региона и Курчатова и тех школ, где развернуты пункты временного размещения (ПВР).

    «Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове», — сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 22 августа.

    В шести местах власти организуют очно-дистанционный формат обучения. Речь идет о Дмитриевском, Конышевском, Курчатовском, Медвенском, Обоянском и Октябрьском районах. Родители также могут попросить о переводе на дистант.

    Кроме этого, детей из приграничных районов, оставшихся в Курской области, зачислят в региональные школы. На данный момент уехали 3,5 тысячи школьников, добавил Смирнов. Их зачислят в учреждения по месту пребывания.

    Организации среднего профессионального образования и вузы самостоятельно примут решение о формате обучения, заключил Смирнов.

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