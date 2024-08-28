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    Для тех, кто плачет. Вице-спикер ГД предлагает ввести дополнительные отпуска для «стрессовых профессий»

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    В Государственной думе планируют внести законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с повышенным уровнем стресса, сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова.

    Парламентарий отметил, что осенью вернется к теме «защиты чести и достоинства учителей». Он сослался на недавний опрос от SuperJob, который косвенно показал, что школьный преподаватель — одна из самых эмоционально сложных профессий.

    Согласно опросу, эта специальность вошла в список тех, где плачут чаще всего. Как показал результат, из-за работы женщины проливают слезы значительно чаще мужчин. Борис Чернышов подчеркнул, что в российской системе образования в основном работают женщины.

    Также он заявил, что причины стресса учителей хорошо известны: хамство родителей учеников, наглость детей, идущая «от безнаказанности», а также давление со стороны школьной администрации и общественности.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что с сентября в российских школах впервые пройдет проверка компетенции учителей. Это планируют делать для того, чтобы получить более объективную оценку эффективности работы учреждений.

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