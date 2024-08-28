Для тех, кто плачет. Вице-спикер ГД предлагает ввести дополнительные отпуска для «стрессовых профессий»

В Государственной думе планируют внести законопроект о дополнительных днях отпуска для профессий с повышенным уровнем стресса, сообщает 28 августа РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова.



Парламентарий отметил, что осенью вернется к теме «защиты чести и достоинства учителей». Он сослался на недавний опрос от SuperJob, который косвенно показал, что школьный преподаватель — одна из самых эмоционально сложных профессий.

Согласно опросу, эта специальность вошла в список тех, где плачут чаще всего. Как показал результат, из-за работы женщины проливают слезы значительно чаще мужчин. Борис Чернышов подчеркнул, что в российской системе образования в основном работают женщины.