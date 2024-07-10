В России с сентября впервые пройдет оценка компетенций учителей в школах

С начала нового учебного года в индекс качества общего образования войдет проверка компетенций педагогов школ. Это необходимо для более объективной оценки эффективности работы учреждений, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает 10 июля «Коммерсантъ».



По его словам, прежние проверки строились лишь на оценке результатов учеников, не давая полной картины учебного процесса. С сентября 2024 года с помощью ряда вопросов будут также анализироваться профессионализм преподавателей и их подготовка в области психологии и методологии.

