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    В России с сентября впервые пройдет оценка компетенций учителей в школах

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    9 комментариев

    С начала нового учебного года в индекс качества общего образования войдет проверка компетенций педагогов школ. Это необходимо для более объективной оценки эффективности работы учреждений, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает 10 июля «Коммерсантъ».

    По его словам, прежние проверки строились лишь на оценке результатов учеников, не давая полной картины учебного процесса. С сентября 2024 года с помощью ряда вопросов будут также анализироваться профессионализм преподавателей и их подготовка в области психологии и методологии.

    Всего проверка объединит 69 показателей, большая часть из которых сосредоточена на результатах учащихся. Вопросы будут делить по трем основным областям: уровень подготовки детей, качество образовательной инфраструктуры и кадровый потенциал.

    По мнению главы ведомства, результаты анализа станут «докладной записочкой» для региональных властей. По итогам проверки станет понятно, на каких показателях стоит особенно сосредоточить внимание.

    Ранее глава Рособрнадзора высказался о положительном влиянии ЕГЭ на учебный процесс. Школьники не хотят возвращаться к традиционной системе аттестации, при которой для поступления в вуз нужно было сдавать несколько экзаменов в школе, а затем еще три вступительных в самом университете.

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    Комментарии 9

    A-rSmurov10 Июл 2024 в 13:24
    Школа - единственная система в которой действительно воспитывали и учили, поэтому чего только не делают чтобы её разрушить.
    +0−0
    ProstoZloy10 Июл 2024 в 13:21
    "Индекс качества общего образования" - это что-то из разряда "отрицательного роста" и "спада, демонстрирующего положительную динамику"?
    +1−0
    Delon10 Июл 2024 в 13:17
    А как с оценкой компетенции родителей (матерей) и их вмешательство в учебный процесс и воздействие на учителей?
    +1−0
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