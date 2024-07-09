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    В Рособрнадзоре напомнили, как появился ЕГЭ и почему школьники не откажутся от него

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    6 комментариев

    Школьники России не хотят возвращаться к традиционной системе аттестации, при которой для поступления в вуз нужно было сдавать несколько экзаменов в школе, а затем еще три вступительных в самом университете. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

    «Вот молодые ребята — наша аудитория — они не знают, что такое старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», — отметил он.

    По словам Музаева, формат единого государственного экзамена стал ответом на неимоверный вал коррупции, который захлестнул высшие учебные заведения в 1990-е годы. «Все помнят, что в институт, университет можно было поступить только "по блату" и "зарешать"», — рассказал глава ведомства, пояснивший, что ЕГЭ раздражает как раз тех, у кого есть власть и деньги, но договориться о поступлении своего ребенка им мешает единый госэкзамен.

    Кроме того, ЕГЭ облегчает жизнь самим школьникам. При старой системе им приходилось бы сдавать по шесть экзаменов в школе, а затем еще три вступительных в университет или институт, в которой хотят поступить.

    Вопрос об отмене ЕГЭ обсуждается в России уже много лет — с того момента, когда этот формат был придуман. С 2024 года школьникам позволили пересдавать любой из предметов по выбору — ранее второй шанс до окончания экзаменационной кампании давали только по русскому языку и базовой математике.

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    РособрнадзорЕГЭВступительные экзаменыШкольники
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    Комментарии 6

    ПравдаСила09 Июл 2024 в 18:51
    Цитата: «Вот молодые ребята — наша аудитория — они не знают, что такое старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», — отметил он. Всё как всегда... Своё личное мнение выдавать за общественное))) Лишняя структура, с лишним чинушей. Раздача рейтингов школам с задачей всё и вся загнать в цифру.
    +0−0
    Squaw09 Июл 2024 в 18:34
    Ага, только теперь решают все школы, которые вышвыривают всех неугодных после 9-го, т.к. у них рейтинг по результатам егэ.
    +1−0
    Arthur6109 Июл 2024 в 18:33
    Руководитель тоже из поколения "зумеров", что с него взять кроме анализов.
    +0−0
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