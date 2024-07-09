В Рособрнадзоре напомнили, как появился ЕГЭ и почему школьники не откажутся от него

Школьники России не хотят возвращаться к традиционной системе аттестации, при которой для поступления в вуз нужно было сдавать несколько экзаменов в школе, а затем еще три вступительных в самом университете. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Вот молодые ребята — наша аудитория — они не знают, что такое старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», — отметил он.
По словам Музаева, формат единого государственного экзамена стал ответом на неимоверный вал коррупции, который захлестнул высшие учебные заведения в
Кроме того, ЕГЭ облегчает жизнь самим школьникам. При старой системе им приходилось бы сдавать по шесть экзаменов в школе, а затем еще три вступительных в университет или институт, в которой хотят поступить.
Вопрос об отмене ЕГЭ обсуждается в России уже много лет — с того момента, когда этот формат был придуман. С 2024 года школьникам позволили пересдавать любой из предметов по выбору — ранее второй шанс до окончания экзаменационной кампании давали только по русскому языку и базовой математике.