В Рособрнадзоре напомнили, как появился ЕГЭ и почему школьники не откажутся от него

Школьники России не хотят возвращаться к традиционной системе аттестации, при которой для поступления в вуз нужно было сдавать несколько экзаменов в школе, а затем еще три вступительных в самом университете. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.



«Вот молодые ребята — наша аудитория — они не знают, что такое старый формат. И я уверен, они никогда не подпишутся под то, что было в прошлом», — отметил он.