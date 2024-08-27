Роналду получит специальную награду за рекордные 140 голов в Лиге чемпионов УЕФА

39-летнему футболисту Криштиану Роналду вручат специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов УЕФА. В рамках турнира португалец провел 183 матча , в которых забил 140 голов . На втором месте по этому показателю находится Лионель Месси со 129 голами , а на третьем — Роберт Левандовски с 94 голами .



По информации пресс-службы УЕФА, футболист должен получить награду 29 августа в Монако: в этот день там пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25.

«Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на большой сцене — качества, к которым футболисты со всего мира должны стремиться», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.