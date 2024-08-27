Роналду получит специальную награду за рекордные 140 голов в Лиге чемпионов УЕФА

39-летнему футболисту Криштиану Роналду вручат специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов УЕФА. В рамках турнира португалец провел
По информации пресс-службы УЕФА, футболист должен получить награду
«Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на большой сцене — качества, к которым футболисты со всего мира должны стремиться», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.
Криштиану Роналду успел поиграть за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». Сейчас он выступает за клуб из Саудовской Аравии «Ан-Наср».
Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы.