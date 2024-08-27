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    Роналду получит специальную награду за рекордные 140 голов в Лиге чемпионов УЕФА

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    39-летнему футболисту Криштиану Роналду вручат специальную награду как лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов УЕФА. В рамках турнира португалец провел 183 матча, в которых забил 140 голов. На втором месте по этому показателю находится Лионель Месси со 129 голами, а на третьем — Роберт Левандовски с 94 голами.

    По информации пресс-службы УЕФА, футболист должен получить награду 29 августа в Монако: в этот день там пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25.

    «Его профессионализм, трудовая этика, преданность делу и способность блистать на большой сцене — качества, к которым футболисты со всего мира должны стремиться», — заявил президент УЕФА Александр Чеферин.

    Криштиану Роналду успел поиграть за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус». Сейчас он выступает за клуб из Саудовской Аравии «Ан-Наср».

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала о том, что Криштиану Роналду стал первым футболистом, который сыграл на шести чемпионатах Европы.

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