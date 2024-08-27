Активы экс-депутата Госдумы Сопчука на 41 млрд рублей обратили в доход государства

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сопчука. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе на сумму более 41 миллиарда рублей, сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сопчук покинул Россию в июле 2021 года в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами о незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Сейчас экс-депутат находится в международном розыске.

По данным прокурорской проверки, Сопчук был фактическим владельцем золотодобывающей компании ООО «Терней золото». По версии ведомства, с 2011 по 2020 год он лично и через подконтрольные предприятия вложил в «Терней золото» более 1 млрд рублей и получил почти 100% акций. При этом, если верить декларациям, официальные доходы не позволяли подобные траты.

В январе 2021 года «Фонтанка» рассказывала, что суд обратил в доход государства активы экс-депутата, связанные с добычей золота, на 38 миллиардов рублей. Как сказано в материалах дела, активы были конфискованы в связи с «отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции».

Кроме того, летом 2022 года стало известно, что у бывшего депутата изъяли крупнейший комплекс семейного отдыха «Маяк» в Приморье. Его стоимость составила около 900 миллионов рублей. Также у Сопчука конфисковали 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы отдыха, сообщало РИА Новости. Позже президент России Владимир Путин поддержал идею передать туркомплекс всероссийскому детскому центру «Океан».