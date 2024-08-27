Активы экс-депутата Госдумы Сопчука на 41 млрд рублей обратили в доход государства

Замоскворецкий суд Москвы обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сопчука. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе на сумму более 41 миллиарда рублей, сообщает 27 августа ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сопчук покинул Россию в июле 2021 года в связи с возбужденными в отношении него уголовными делами о незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Сейчас экс-депутат находится в международном розыске.
По данным прокурорской проверки, Сопчук был фактическим владельцем золотодобывающей компании ООО «Терней золото». По версии ведомства, с 2011 по 2020 год он лично и через подконтрольные предприятия вложил в «Терней золото» более 1 млрд рублей и получил почти 100% акций. При этом, если верить декларациям, официальные доходы не позволяли подобные траты.
В январе 2021 года «Фонтанка» рассказывала, что суд обратил в доход государства активы экс-депутата, связанные с добычей золота, на 38 миллиардов рублей. Как сказано в материалах дела, активы были конфискованы в связи с «отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции».
Кроме того, летом 2022 года стало известно, что у бывшего депутата изъяли крупнейший комплекс семейного отдыха «Маяк» в Приморье. Его стоимость составила около 900 миллионов рублей. Также у Сопчука конфисковали 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы отдыха, сообщало РИА Новости. Позже президент России Владимир Путин поддержал идею передать туркомплекс всероссийскому детскому центру «Океан».
Сергей Сопчук был спикером Заксобрания Приморского края, позже первым вице-губернатором региона. В 2016 году прошел в Госдуму от партии «Единая Россия». За первый год своего депутатства Сопчук не внес ни одного законопроекта и не выступил ни на одном пленарном заседании. После того, как Сопчук был объявлен в международный розыск и ему предъявили обвинения, «Единая Россия» в Приморье приостановила его членство в партии.