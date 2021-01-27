У депутата-единоросса Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов. Бизнес строился на добыче золота

Как пишет «Коммерсантъ» 27 января, конфискованные активы могли бы принести 38 миллиардов рублей. В такую сумму оценивают запас в 7 т 828 кг золота и 773 кг серебра на месторождениях «Салют» и «Приморское», лицензию на разработку которых имеет ООО «Терней золото».

В результате прокурорской проверки выяснилось, что фактическим владельцем компании является Сопчук. По версии надзора, с 2011 по 2020 год он лично и через подконтрольные предприятия вложил в «Терней золото» более 1 млрд рублей и получил почти 100 % акций. При этом, если верить декларациям, то официальные доходы не позволяли подобные траты.

Генпрокуратура установила, что Сопчук на государственной должности незаконно занимался предпринимательством, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента. После, как полагает надзор, фиктивной передачи акций сестре Людмиле Стуковой депутат продолжил участвовать в деятельности ООО: принимать руководящие решения и снабжать деньгами.