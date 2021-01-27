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У депутата-единоросса Сопчука изъяли активы на 38 миллиардов. Бизнес строился на добыче золота

Замоскворецкий райсуд Москвы обратил в доход государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, связанные с добычей золота. Согласно картотеке суда, с соответствующим иском от Генпрокуратуры обратился заместитель прокурора Виктор Гринь.

Как пишет «Коммерсантъ» 27 января, конфискованные активы могли бы принести 38 миллиардов рублей. В такую сумму оценивают запас в 7 т 828 кг золота и 773 кг серебра на месторождениях «Салют» и «Приморское», лицензию на разработку которых имеет ООО «Терней золото».

В результате прокурорской проверки выяснилось, что фактическим владельцем компании является Сопчук. По версии надзора, с 2011 по 2020 год он лично и через подконтрольные предприятия вложил в «Терней золото» более 1 млрд рублей и получил почти 100 % акций. При этом, если верить декларациям, то официальные доходы не позволяли подобные траты.

Генпрокуратура установила, что Сопчук на государственной должности незаконно занимался предпринимательством, оказывал противодействие следствию, скрывал сведения от администрации президента. После, как полагает надзор, фиктивной передачи акций сестре Людмиле Стуковой депутат продолжил участвовать в деятельности ООО: принимать руководящие решения и снабжать деньгами.

Суд счёл требования прокуратуры законными и взыскал долю «Терней золота» в размере 99,23 %. Кроме Сопчука соответчиками по иску выступили сестра Людмила Стукова и бывший первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, который давал показания на своего экс-партнёра по бизнесу Сопчука. Сам он, как пишет газета, утверждал, что долей в «Терней золоте» не владеет. Часть ответчиков обжаловала решение, дата рассмотрения жалобы не назначена.

Сергей Сопчук был спикером Заксобрания Приморского края, позже первым вице-губернатором региона. В 2016 году прошёл в Госдуму, член партии «Единая Россия».

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Комментарии (5)

Barmaley_5e4d0211d3423
Крышу известного дворца золотом можно теперь покрыть. Хороший ход.
Danik
" Сам он, как пишет газета, утверждал, что долей в «Терней золоте» не владеет." Какие страшно знакомые слова! ) Видать, есть какая-то общая шпаргалка на этот счет! )))
f0ntan
Пока член ЕР. Сейчас его быстро из этой партии исключат
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