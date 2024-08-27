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    Боевые действия

    ВС РФ нанесли ракетные удары по аэродромам Украины

    2012
    1 комментарий

    Российская армия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по ключевым объектам аэродромной инфраструктуры Украины, сообщает 27 августа пресс-служба Минобороны РФ в своем telegram-канале.

    Уточняется, что удары велись в высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. Все назначенные цели поражены, отметили в оборонном ведомстве.

    Прошлым утром ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики на территории Украины. Сообщения о разрушениях поступали из Киева, Львова, Винницы, Одессы и других крупных городов страны.

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