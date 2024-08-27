В муринской высотке младенца нашли рядом с мёртвой матерью

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, экстренные службы на проспект Авиаторов Балтики субботним утром вызвал 35-летний местный житель, когда не смог достучаться в квартиру, где должна была находиться жена. Мужчина два дня был в командировке, вернулся досрочно и с нехорошим предчувствием. Днём 23 августа он связывался с 26-летней супругой по видеосвязи и отметил её нездоровый вид. Ещё до отъезда мужа девушка жаловалась на аллергическую реакцию в ответ на неизвестный возбудитель.

Судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти молодой жительницы Всеволожского района Ленобласти, тело которой нашёл вернувшийся из командировки муж. Рядом плакал младенец.

Через несколько часов после разговора пары в пятницу в квартиру стучала родственница, но дверь ей уже не открыли. Дозвониться до девушки больше не удавалось.

После того, как квартира была открыта, молодую хозяйку нашли на кровати в спальне. Она не дышала. В комнате на полу находился семимесячный сын. Позже медики осмотрели мальчика и отметили только симптомы простуды.

По данным 47news, умершая — уроженка Башкортостана. Предварительно, следов насилия и беспорядка от борьбы не зафиксировано. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет Ленобласти.