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    В муринской высотке младенца нашли рядом с мёртвой матерью

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    Судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти молодой жительницы Всеволожского района Ленобласти, тело которой нашёл вернувшийся из командировки муж. Рядом плакал младенец.

    Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, экстренные службы на проспект Авиаторов Балтики субботним утром вызвал 35-летний местный житель, когда не смог достучаться в квартиру, где должна была находиться жена. Мужчина два дня был в командировке, вернулся досрочно и с нехорошим предчувствием. Днём 23 августа он связывался с 26-летней супругой по видеосвязи и отметил её нездоровый вид. Ещё до отъезда мужа девушка жаловалась на аллергическую реакцию в ответ на неизвестный возбудитель.

    Через несколько часов после разговора пары в пятницу в квартиру стучала родственница, но дверь ей уже не открыли. Дозвониться до девушки больше не удавалось.

    После того, как квартира была открыта, молодую хозяйку нашли на кровати в спальне. Она не дышала. В комнате на полу находился семимесячный сын. Позже медики осмотрели мальчика и отметили только симптомы простуды.

    По данным 47news, умершая — уроженка Башкортостана. Предварительно, следов насилия и беспорядка от борьбы не зафиксировано. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет Ленобласти.

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