За оборону Малой Локни с территории ИК военные получили награды

Военнослужащие мотострелкового батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» получили государственные награды за оборону села Малая Локня в Курской области. Видео публикует 27 августа Минобороны.
Минобороны России
Военнослужащие удостоены ордена Святого Георгия — Георгиевского креста IV степени и медали «За воинскую доблесть» I степени, сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Напомним, российские военные, заняв оборону в исправительной колонии № 11, отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня (Суджанский район). Как сообщили в Минобороны, заключенные и гражданский персонал были заранее эвакуированы. Военнослужащие возвели по периметру ИК защитные сооружения и удерживали позиции несколько дней. ВСУ потеряли около сотни человек и несколько БМП и бронетранспортёров.