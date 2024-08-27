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    Боевые действия

    За оборону Малой Локни с территории ИК военные получили награды

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    Военнослужащие мотострелкового батальона соединения армейского корпуса группировки войск «Север» получили государственные награды за оборону села Малая Локня в Курской области. Видео публикует 27 августа Минобороны.

    Минобороны России

    Военнослужащие удостоены ордена Святого Георгия — Георгиевского креста IV степени и медали «За воинскую доблесть» I степени, сообщает врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Напомним, российские военные, заняв оборону в исправительной колонии № 11, отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня (Суджанский район). Как сообщили в Минобороны, заключенные и гражданский персонал были заранее эвакуированы. Военнослужащие возвели по периметру ИК защитные сооружения и удерживали позиции несколько дней. ВСУ потеряли около сотни человек и несколько БМП и бронетранспортёров.

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