Житель Северного проспекта застукал за неприличным 18-летнего юношу и подростка

Обитатель одной из квартир в доме 63, корпус 1, по Северному проспекту случайно стал свидетелем совращения 13-летнего подростка в подъезде. Мужчина не растерялся и сразу же позвонил в полицию, сообщив об изнасиловании ребенка. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 августа.



Прибывший на место наряд задержал 18-летнего юношу, который, как считается, совершил развратные действия в отношении школьника 2011 года рождения. По данному факту следственным отделом ГСУ СК возбуждено уголовное дело. Юный петербуржец помещен в ИВС. Обстоятельства устанавливаются.

