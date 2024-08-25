День горящих машин. В Петербурге и Ленобласти полыхали 7 автомобилей

Суббота выдалась жаркой для владельцев автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Огонь подпортил, а где-то и вовсе привел в негодность семь машин. Об этом «Фонтанке» стало известно
Так, накануне в одиннадцатом часу вечера в полицию поступило сообщение о том, что на Рижском проспекте горят два автомобиля. Во дворе
Примерно в это же время на улице Гладкова в Кировском районе обгорела «Ауди А4». А около полуночи в переулке Джамбула тушили «Опель-Астра». Владелец оценил ущерб
В Ленобласти машины начали гореть сразу с наступлением субботы.
По всем случаям полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении дел об умышленном уничтожении или порче имущества.