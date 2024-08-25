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    День горящих машин. В Петербурге и Ленобласти полыхали 7 автомобилей

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    Суббота выдалась жаркой для владельцев автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Огонь подпортил, а где-то и вовсе привел в негодность семь машин. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа.

    Так, накануне в одиннадцатом часу вечера в полицию поступило сообщение о том, что на Рижском проспекте горят два автомобиля. Во дворе дома 48 полностью выгорела «Шкода-Рапид», зацепило пламенем также рядом стоящие «Киа-Рио» и «Хёндэ-Крета».

    Примерно в это же время на улице Гладкова в Кировском районе обгорела «Ауди А4». А около полуночи в переулке Джамбула тушили «Опель-Астра». Владелец оценил ущерб в 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

    В Ленобласти машины начали гореть сразу с наступлением субботы. У дома 7 по Ленинградскому шоссе в Выборгском районе огонь уничтожил «Крайслер-Гранд-Вояджер», принадлежащий пожилому предпринимателю. В Лужском районе в микрорайоне Шалово полностью сгорел грузовой фургон ГАЗ 2705.

    По всем случаям полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении дел об умышленном уничтожении или порче имущества.

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