День горящих машин. В Петербурге и Ленобласти полыхали 7 автомобилей

Суббота выдалась жаркой для владельцев автомобилей в Петербурге и Ленобласти. Огонь подпортил, а где-то и вовсе привел в негодность семь машин. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 августа .



Так, накануне в одиннадцатом часу вечера в полицию поступило сообщение о том, что на Рижском проспекте горят два автомобиля. Во дворе дома 48 полностью выгорела «Шкода-Рапид», зацепило пламенем также рядом стоящие «Киа-Рио» и «Хёндэ-Крета».

