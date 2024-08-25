ЦАХАЛ и «Хезболла» обменялись ракетными ударами. В Израиле объявлено чрезвычайное положение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение «Хезболла» ночью с 24-го на 25-е августа обменялись ракетными ударами. В результате этого обострения палестино-израильского конфликта министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране чрезвычайного положения в стране на ближайшие 48 часов, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху в 7 утра соберет совещание кабинета безопасности.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Первый виток обострения начался с превентивного удара ЦАХАЛ по территории Ливана, где базируется проиранское шиитское движение «Хезболла». Армия обороны Израиля якобы выявила подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории.