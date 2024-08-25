    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, южн

    764мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.6eur101.61

    ЦАХАЛ и «Хезболла» обменялись ракетными ударами. В Израиле объявлено чрезвычайное положение

    1256
    1 комментарий

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение «Хезболла» ночью с 24-го на 25-е августа обменялись ракетными ударами. В результате этого обострения палестино-израильского конфликта министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране чрезвычайного положения в стране на ближайшие 48 часов, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху в 7 утра соберет совещание кабинета безопасности.

    Об этом сообщает издание The Times of Israel.

    Первый виток обострения начался с превентивного удара ЦАХАЛ по территории Ливана, где базируется проиранское шиитское движение «Хезболла». Армия обороны Израиля якобы выявила подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории.

    В ответ на это «Хезболла» заявила о начале операции возмездия за убийство одного из своих командиров и за несколько часов выпустила более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой по Израилю. Группировка сообщает, что нанесла удары по 11 военным базам на севере еврейского государства.

    В настоящее время Нетаньяху и Галант в настоящее время пребывают в подземном командном пункте ЦАХАЛ в штаб-квартире ВС в Тель-Авиве. Сирены, предупреждающие о возможном воздушном нападении, звучат по всему северу Израиля, а вылеты рейсов из аэропорта Бен-Гурион задерживаются на ближайшие несколько часов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильЛиванХезболлаБиньямин НетаньяхуЦАХАЛОбстрелРакетный ударЙоав Галант
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close