ЦАХАЛ и «Хезболла» обменялись ракетными ударами. В Израиле объявлено чрезвычайное положение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение «Хезболла» ночью с 24-го на 25-е августа обменялись ракетными ударами. В результате этого обострения палестино-израильского конфликта министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране чрезвычайного положения в стране на ближайшие 48 часов, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху в 7 утра соберет совещание кабинета безопасности.
Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Первый виток обострения начался с превентивного удара ЦАХАЛ по территории Ливана, где базируется проиранское шиитское движение «Хезболла». Армия обороны Израиля якобы выявила подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории.
В ответ на это «Хезболла» заявила о начале операции возмездия за убийство одного из своих командиров и за несколько часов выпустила более 320 ракет и несколько дронов со взрывчаткой по Израилю. Группировка сообщает, что нанесла удары по 11 военным базам на севере еврейского государства.
В настоящее время Нетаньяху и Галант в настоящее время пребывают в подземном командном пункте ЦАХАЛ в штаб-квартире ВС в Тель-Авиве. Сирены, предупреждающие о возможном воздушном нападении, звучат по всему северу Израиля, а вылеты рейсов из аэропорта Бен-Гурион задерживаются на ближайшие несколько часов.