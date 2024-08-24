«Дверь взломана, все вскрыто, окно — настежь!» Жительница обрушившегося дома на Большой Зелениной пожаловалась на мародеров

Как минимум в одну из квартир обрушившегося дома на Большой Зелениной улице нагрянули мародеры. Об этом 24 августа рассказала «Фонтанке» жительница пострадавшего жилища Татьяна. Накануне она впервые после ЧП пришла проведать свои владения и забрать ценные вещи. Но опоздала: кто-то ее опередил и все, что мог, ценное уже унес.
читатель «Фонтанки»
«Дверь в квартиру взломана. Все вскрыто — все комнаты и черная лестница. Одно окно в моей комнате открыто настежь! Вещи ценные для меня, за которыми я приехала, украдены, в комнате беспорядок», — поделилась Татьяна.
В разговоре с сотрудником МЧС, который каждый вечер по два часа дежурит на объекте и сопровождает жильцов, желающих забрать свое имущество, Татьяне удалось выяснить, что на пропажу вещей якобы жаловались и другие соседи.
«Что будет теперь, когда там все вскрыто, я не знаю. Может быть вандализм и что угодно», — сетует наша собеседница.
На вопрос «Фонтанки» в администрации Петроградского района ответили, что к ним пока официальных обращений о фактах мародерства не поступало. Видимо, заявка Татьяны будет первой — женщина написала заявление в полицию.
Напомним, 4 августа из-за угрозы обрушения дома 1/44 по Большой Зелениной, что на углу с Малым проспектом П. С., оттуда эвакуировали жителей. По словам жильцов, в квартирах начали «вскрываться полы», а по стенам стали расползаться трещины. Оцепили квартал вокруг станции метро «Чкаловская». В районной администрации «Фонтанке» рассказали, что в ходе работ, которые проводил подрядчик Фонда капремонта, произошло отслоение пола от стены. В воскресенье в доме провалилась труба дымохода. В ночь на понедельник заметили еще одно обрушение, а к утру стала видна огромная дыра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.