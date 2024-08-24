    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, зап

    760мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.6eur101.61

    «Дверь взломана, все вскрыто, окно — настежь!» Жительница обрушившегося дома на Большой Зелениной пожаловалась на мародеров

    2562
    7 комментариев

    Как минимум в одну из квартир обрушившегося дома на Большой Зелениной улице нагрянули мародеры. Об этом 24 августа рассказала «Фонтанке» жительница пострадавшего жилища Татьяна. Накануне она впервые после ЧП пришла проведать свои владения и забрать ценные вещи. Но опоздала: кто-то ее опередил и все, что мог, ценное уже унес.

    читатель «Фонтанки»

    «Дверь в квартиру взломана. Все вскрыто — все комнаты и черная лестница. Одно окно в моей комнате открыто настежь! Вещи ценные для меня, за которыми я приехала, украдены, в комнате беспорядок», — поделилась Татьяна.

    В разговоре с сотрудником МЧС, который каждый вечер по два часа дежурит на объекте и сопровождает жильцов, желающих забрать свое имущество, Татьяне удалось выяснить, что на пропажу вещей якобы жаловались и другие соседи.

    «Что будет теперь, когда там все вскрыто, я не знаю. Может быть вандализм и что угодно», — сетует наша собеседница.

    На вопрос «Фонтанки» в администрации Петроградского района ответили, что к ним пока официальных обращений о фактах мародерства не поступало. Видимо, заявка Татьяны будет первой — женщина написала заявление в полицию.

    Напомним, 4 августа из-за угрозы обрушения дома 1/44 по Большой Зелениной, что на углу с Малым проспектом П. С., оттуда эвакуировали жителей. По словам жильцов, в квартирах начали «вскрываться полы», а по стенам стали расползаться трещины. Оцепили квартал вокруг станции метро «Чкаловская». В районной администрации «Фонтанке» рассказали, что в ходе работ, которые проводил подрядчик Фонда капремонта, произошло отслоение пола от стены. В воскресенье в доме провалилась труба дымохода. В ночь на понедельник заметили еще одно обрушение, а к утру стала видна огромная дыра. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close