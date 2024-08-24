«Дверь взломана, все вскрыто, окно — настежь!» Жительница обрушившегося дома на Большой Зелениной пожаловалась на мародеров

Как минимум в одну из квартир обрушившегося дома на Большой Зелениной улице нагрянули мародеры. Об этом 24 августа рассказала «Фонтанке» жительница пострадавшего жилища Татьяна. Накануне она впервые после ЧП пришла проведать свои владения и забрать ценные вещи. Но опоздала: кто-то ее опередил и все, что мог, ценное уже унес.

«Дверь в квартиру взломана. Все вскрыто — все комнаты и черная лестница. Одно окно в моей комнате открыто настежь! Вещи ценные для меня, за которыми я приехала, украдены, в комнате беспорядок», — поделилась Татьяна.

В разговоре с сотрудником МЧС, который каждый вечер по два часа дежурит на объекте и сопровождает жильцов, желающих забрать свое имущество, Татьяне удалось выяснить, что на пропажу вещей якобы жаловались и другие соседи.



«Что будет теперь, когда там все вскрыто, я не знаю. Может быть вандализм и что угодно», — сетует наша собеседница.

