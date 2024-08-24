По делу о теракте на Крымском мосту арестовали участок и трейлер

Арестовано имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Об этом пишет 24 августа РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
По данным информагентства, речь идет об аресте земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров и двух небольших помещений. Арестован и трейлер 2022 года выпуска, который теперь нельзя продать и подарить.
Накануне стало известно, что в Ульяновске арестовали квартиру одного из фигурантов дела. Площадь жилища — 63 «квадрата», кадастровая стоимость — 1,8 млн рублей. Арест предполагает запрет на продажу квартиры и другие виды сделок с недвижимостью.
Взрыв на Крымском мосту произошёл утром 8 октября 2022 года. Был подорван грузовик, загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета. По данным «Коммерсанта», на мосту использовали самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Его основу составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. СВУ сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута.
Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга («Фонтанка» подробно рассказывала о них). По информации ФСБ, организаторы теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.
Обвинение предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Артему и Георгию Азатьянам, Владимиру Злобу, Роману Соломко, Артуру Терчаняну, Дмитрию Тяжелых. Фигуранты — граждане России, Армении и Украины.