По делу о теракте на Крымском мосту арестовали участок и трейлер

Арестовано имущество еще одного фигуранта дела о теракте на Крымском мосту. Об этом пишет 24 августа РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.



По данным информагентства, речь идет об аресте земельного участка в 1,5 тысячи квадратных метров и двух небольших помещений. Арестован и трейлер 2022 года выпуска, который теперь нельзя продать и подарить.

Накануне стало известно, что в Ульяновске арестовали квартиру одного из фигурантов дела. Площадь жилища — 63 «квадрата», кадастровая стоимость — 1,8 млн рублей. Арест предполагает запрет на продажу квартиры и другие виды сделок с недвижимостью.