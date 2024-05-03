«Ъ»: для теракта на Крымском мосту использовали твердое ракетное топливо

Твердое ракетное топливо использовали для подрыва Крымского моста в 2022 году. Об этом 2 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы взрывотехнической экспертизы в рамках уголовного дела о теракте.



По данным издания, на мосту использовали самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила. Его основу составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо. СВУ сдетонировало от взрыва пластита в определенной точке маршрута.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Был подорван грузовик, загорелись цистерны соседнего грузового поезда, обрушились два пролета. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга («Фонтанка» подробно рассказывала о них). По информации ФСБ, организаторы теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

