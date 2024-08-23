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    Сотрудники ФСИН, пострадавшие при захвате заложников в ИК-19, переведены в больницы в Волгограде

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    Все пострадавшие в результате захвата заложников в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской центральной районной больницы в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде. Такую информацию публикует вечером 23 августа пресс-служба администрации Волгоградской области.

    официальный аккаунт администрации Волгоградской области

    официальный аккаунт администрации Волгоградской области

    По данным областного комитета здравоохранения, всего насчитывается четверо госпитализированных: одного доставили в больницу скорой медицинской помощи, остальные трое отправились на лечение в Волгоградскую областную клиническую больницу.

    ЧП в ИК-19, что находится в городе Суровикино Волгоградской области, произошло днем 23 августа. Четверо заключенных взяли в заложники сотрудников УФСИН и тех, кто отбывал наказание. Освободить их удалось лишь в результате штурма. Заключенные были нейтрализованы. Подробности — в материале «Фонтанки».

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    СуровикиноИК-19ФСИНЗахват заложниковПострадавшие
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