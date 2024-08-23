Сотрудники ФСИН, пострадавшие при захвате заложников в ИК-19, переведены в больницы в Волгограде

Все пострадавшие в результате захвата заложников в ИК-19 сотрудники УФСИН переведены из Суровикинской центральной районной больницы в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде. Такую информацию публикует вечером
официальный аккаунт администрации Волгоградской области
официальный аккаунт администрации Волгоградской области
По данным областного комитета здравоохранения, всего насчитывается четверо госпитализированных: одного доставили в больницу скорой медицинской помощи, остальные трое отправились на лечение в Волгоградскую областную клиническую больницу.
ЧП в ИК-19, что находится в городе Суровикино Волгоградской области, произошло днем