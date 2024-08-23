В МЧС сообщили подробности о новом пожаре в Пролетарске. Ему присвоен повышенный ранг сложности

Новому пожару, разгоревшемуся в Пролетарске Ростовской области
МЧС России
По данным службы, новый пожар не связан с первым на нефтебазе: по свидетельствам очевидцев, всё началось с того, что неизвестные подожгли сухую траву и камыш у берега реки Чепрак. Огонь вскоре перекинулся на жилые дома в переулке Колпакова.
На месте работают
Дома в Пролетарске, о тушении которых сообщают в МЧС, находятся примерно
Между тем тушение огня на нефтебазе продолжается уже шестой день. Число пострадавших в процессе его тушения пожарных