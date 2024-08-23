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    В МЧС сообщили подробности о новом пожаре в Пролетарске. Ему присвоен повышенный ранг сложности

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    Новому пожару, разгоревшемуся в Пролетарске Ростовской области 23 августа, присвоен повышенный ранг сложности. Об этом вечером пятницы сообщает начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов

    МЧС России

    По данным службы, новый пожар не связан с первым на нефтебазе: по свидетельствам очевидцев, всё началось с того, что неизвестные подожгли сухую траву и камыш у берега реки Чепрак. Огонь вскоре перекинулся на жилые дома в переулке Колпакова.

    На месте работают 40 специалистов и 12 единиц техники; огнеборцы тушат два жилых дома и один строящийся. Площадь пожара в жилой зоне Пролетарска еще уточняется; предварительно, никто не пострадал. В ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщают, что количество охваченных пламенем домов выросло до четырех из-за сильного ветра.

    Дома в Пролетарске, о тушении которых сообщают в МЧС, находятся примерно в 5 километрах от горящей нефтебазы. Между базой и местом нового пожара — две больших дороги и несколько кварталов частных домов.

    Между тем тушение огня на нефтебазе продолжается уже шестой день. Число пострадавших в процессе его тушения пожарных выросло до 49.

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    ПролетарскПожарМЧСНефтебаза
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