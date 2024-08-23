В МЧС сообщили подробности о новом пожаре в Пролетарске. Ему присвоен повышенный ранг сложности

Новому пожару, разгоревшемуся в Пролетарске Ростовской области 23 августа , присвоен повышенный ранг сложности. Об этом вечером пятницы сообщает начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов

По данным службы, новый пожар не связан с первым на нефтебазе: по свидетельствам очевидцев, всё началось с того, что неизвестные подожгли сухую траву и камыш у берега реки Чепрак. Огонь вскоре перекинулся на жилые дома в переулке Колпакова.

