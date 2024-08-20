«Самолетного типа, большие, мощные». В Пролетарске рассказали, как именно начался пожар на нефтебазе

Пожар на складе с дизтопливом в Пролетарске произошел после падения трех беспилотников. Об этом 20 августа РИА Новости рассказал глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.



«Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных», — цитирует информагентство Горнича.



С огнем на нефтебазе в Ростовской области борются уже третьи сутки, налет был 18 августа. Площадь горения утром во вторник составила 10 тысяч квадратных метров. Для тушения пожара готовят самолеты, так как автомобили не могут подъехать близко к месту происшествия. Сейчас возгорание пытаются ликвидировать больше 500 спасателей. Вчера, 19 августа, пострадал 41 пожарный, пятерых поместили в реанимацию. Местные жители собирают гуманитарную помощь для пожарных, оказавшихся в больницах. Привозят горячие пирожки, воду, мази, обезболивающее и другие лекарства, пишет 161.RU. В Пролетарске введен режим ЧС. 19 августа местами из-за черного плотного дыма не было видно неба.

